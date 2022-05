Fetisch 24.05.2022



Sophie Dee beißt in den Penis

Sie ist ein ansehnliche dralle Blondine mit riesigen Titten und einem schönen Gesicht. Doch so unschuldig, wie man sie einschätzen könnte, ist sie nicht.

Bei dem großen Schwanz wird sie richtig wild und geil drauf, kann sich kaum halten. Allerdings hat sie nicht die besten Absichten mit dem großen Teil. Das beginnt schon beim Handjob und Blowjob, den sie startet. Der Handjob ist schnell und brutal und als sie mit dem Mund in die Nähe des Schwanzes kommt, überlegt sie sich die Handlung und nimmt lieber seinen Hoden in den Mund. Der wird aber nicht massiert, sondern einfach brutal rein gebissen.







Und selbst das ist nicht genug, Sophie Dee nimmt sich dann auch noch den großen Penis vor. Sie nimmt die Eichel in die eine Hand und die Eier in die andere, beißt dazu aber direkt in den Schaft des Penis mit Kraft hinein. Ihre Zähne bohren sich in den Schwanz und hinterlassen brutale Abdrücke. Als sie endlich los läßt, schlägt und tritt sie noch gegen den Penis.











Auch Piper nimmt sich einen großen Schwanz vor, beißt aber gleich in seine Eier und seinen Hodensack. Und Kortney zwickt ihn in die Haut, die am empfindlichsten ist: Die Vorhaut, den Hosensack und mehr.















Carmella Bing begnügt sich nicht mit einem harten Handjob, sondern macht sich dabei auch noch an seinen Eiern schmerzhaft zu schaffen. Auch Schläge während des Wichsens machen sich bemerkbar. Und dann wäre da noch das Cocktugging, also das brutale Ziehen am Schwanz des Mannes.















Dieser Teen setzt sich hingegen auf seinen Kopf, damit er nicht sehen kann, wie sie sich an seinem Hodensack vergeht und ihm dabei noch den Schwanz bearbeitet.





