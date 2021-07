Hardcore 21.07.2021



Intensiver Sex mit Peta Jensen

Der Pornostar ist schon bekannt für harten, sehr intensiven Sex. Dass Peta Jensen das auch lesbisch kann, zeigt dieser Porno mit Allie Haze.





Sie hat kurze Haare, was ihr erstaunlicher Weise auch gut steht. Ihre großen Titten sind ohnehin das Markenzeichen, auf das man schaut. Und natürlich ihr Einsatz beim Hardcore-Sex. Und für den ist kein Mann erforderlich, wie sich bei dem Video oben zeigt. Da vergnügt sich Peta Jensen nämlich mit Allie Haze, der zarten Gegenspielerin in dem Porno. Was die beiden hier mit Zungen und Fingern schaffen ist legendär, das Facesitting intensiv und hart.







Dass Peta Jensen das drauf hat, konnte man bereits bei dem Video mit Ryan Madison erahnen. Sie wünscht sich von dem Pornostar eine Vergewaltigung, bei der er sie extrem hart ran nimmt und dabei auch das Kondom abzieht. Das Video ist Kult, extrem intensiv und natürlich hart und brutal obendrein. Peta genießt die Unterwerfung und Vergewaltigung von Ryan in jeder Hinsicht, er nutzt wiederum die Gelegenheit und fickt sie lange und in allen Variationen durch. Die großen Brüste von Peta kommen dabei auf ihre Kosten.

