Aktuell 23.01.2021

Sex-Begriffe: Wie man den Busen nennt...

Bei den Stellungen haben wir schon eine Menge Begriffe definiert und kennengelernt. Unser Körper darf nicht außen vor bleiben, deshalb grenzen wir jetzt auch noch Körperteile ab, benennen sie und finden Synonyme und Bedeutungen dazu.

Der weibliche Busen ist hier die offensichtliche und wichtige Körperstelle, die uns beim Geschlechtsverkehr erregt und auffällt und durch allerlei sprachliche Kennzeichnungen auch benannt werden will. Beginnen wir bei den üblichen Begriffen.



Busen

Brüste



Auch im sexualisierten Kontext, im dirty Talk, der reizenden Bedeutung haben sich bereits Begriffe fix in die Sprache eingeordnet.



Titten

Euter

Melonen



Wörter sind also schon im klassischen Bereich vielfältig im Umlauf. Und dann noch die vielen Umschreibungen, die man finden kann. Die Oberweiteoder das Dekolette etwa, das Holz vor der Hütte, die Möpse. Und andere Sprachen haben sich in Tits und Boobs natürlich auch eingebürgert.



Und klar, besondere Brüste erfordern besondere Begriffe. Der Atombusen etwa gehört dazu, die Hängetitten genauso, die Airbags, die Balloons, Dutterln oder Tutten, die Hupen oder die Molkerei, der Vorbau oder die Töpfe, Glocken. Und manchmal sogar Silicon Valley.



Der Abstand zwischen den Brüsten ist übrigens das Breast Gap bzw. Brustabstand und hängt von Brustform und Brustkorb/Brustbein ab. Warum das hier behandelt wird ist die Tatsache, dass man ebendiesen Abstand eigentlich 'Brust' nennt, die beiden schönen Teile daneben 'Busen'. In der eigentlichen Bedeutung ist die Brust also der Abstand zwischen den Brüsten. Auch wenn das im Sprachgebrauch nicht mehr üblich ist, sollte man das an dieser Stelle also zumindest aufzeigen. Spätestens bei der Schönheits-OP, der Brustvergrößerung bzw. der Brustformung ist das nämlich ein Thema.



Wenn der Körperteil alleine schon so viele Namen bekommen hat, verwundert es nicht, dass dessen Einsatz im Geschlechtsverkehr noch mehr Varianten und Synonyme hat. Untern gibt es noch ein paar Links zu Sex rund um die Brüste, die Glocken, die Titties oder die Orangen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Begriffe #Sex #Körper #Brüste #Busen #Frau







Auch interessant!

Sex-Begriffe: Der Hoden

Eine Stelle beim Mann ist höchst empfindlich, reizend und schmerzend nach Wunsch. Und leider oft vernachl...



Sex, Körper und Begriffe

Für die Dinge, die man im Alltag nicht sieht, etablieren sich oft viele Begriffe, Synonyme und Bedeutunge...



Riesige Titten

Riesentitten gefallen uns! Wer es nicht glaubt, sollte sich den Riesenbusen des FF-Models genauer ansehen...



Titten-Folter

Schmerzhafte Lustspiele an Frauen sind nicht selten auch an den Brüsten. Diese sind nicht nur empfindlich...



Nippel ficken?

Tittenfick kennt man, aber Nippelfick? Ein extremer Fetisch für Menschen, die extreme Körpermodifikatione...



Milch aus der Brust ohne Baby?

Frauen können Milch bekommen, ohne ein Baby zu haben. Oder auch lange nach einem Baby. Die Muttermilch oh...



Große Busen und mehr Sex

Wenn Kelly ihre riesigen Brüste in die Waagschale wirft, dann springen nicht nur ihr Mann auf sondern auc...



Titten hart gefickt

Eve Laurence ist ein Pornostar der besonderen Art. Sie hat einen sportlichen Traumkörper mit großen Brüst...



Boobies - die Tittenfilme gleich online sehen

Eine Video-Seite, die Ihnen die besten Titten-Pornos im Tube-Stil präsentiert. Und die HD-Sexfilme mit de...



Busen, der beim Fick hüpft

Damit die Bewegenden Momente beim Sex sich in der Oberweite wiederspiegelt, braucht es ausreichend Materi...



Große nasse Titten

Was ist besser als der beste Busen? Ein noch größerer! Und noch besser? Wenn er naß ist! Gibt es noch etw...



Sport mit Titten

Diese Sportlerinnen sind gut ausgestattet. Und mit den großen Brüsten haben sie auch noch einen handfeste...



Sex nach Land und Sprache

Griechisch ist nicht nur der Wein, sondern mitunter auch der Sekt. Wobei dieser - im Gegensatz zum Franzö...